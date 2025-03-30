Трамп сделал неожиданное заявление на фоне скандала с Signal
- 30.03.2025, 8:10
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Американский лидер подтвердил данные западных СМИ.
Президент США Дональд Трамп пообещал никого не увольнять из-за скандала о переписке в мессенджере Signal, в котором члены его администрации обсуждали удары по хуситам в Йемене.
Об этом сообщает Associated Press.
Таким образом американский лидер подтвердил данные западных СМИ, что Белый дом не собирается увольнять советника по национальной безопасности Майка Уолтца, который ранее открыто взял на себя ответственность за непреднамеренное добавление журналиста в групповой чат при обсуждении атаки на хуситов.
«Я не увольняю людей из-за фейковых новостей или из-за охоты на ведьм», - подчеркнул Трамп в интервью Кристен Уэлкер из NBC News.
Он также сказал, что доверяет Уолтцу и главе Пентагона Питу Хегсету.
Ранее, отвечая на вопрос, были ли разговоры об увольнении его советника по нацбезопасности, Трамп настаивал, что «никогда этого не слышал».