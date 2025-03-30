Главный соперник Эрдогана обратился к своим сторонникам из-за решетки

Главный соперник Эрдогана обратился к своим сторонникам из-за решетки1
- 30.03.2025, 11:25
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Политик призвал не прекращать протесты.
Арестованный по обвинению в коррупции и пособничестве террористическим группировкам мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал своих сторонников не прекращать борьбу.
Он также заявил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган превратил свою страну в «республику страха». Как пишет Bild, текст своего обращения Имамоглу смог передать для публикации в New York Times.
«Долгие годы режим Эрдогана подрывал демократические системы сдержек и противовесов, заставляя молчать СМИ, заменяя избранных мэров бюрократами, ликвидируя законодательную власть, контролируя судебную систему и манипулируя выборами», — написал Имамоглу.
Политик призвал не прекращать протесты: «Время бесконтрольных правителей требует, чтобы те, кто верит в демократию, были такими же громкими, энергичными и непреклонными, как и их противники».
Издание также приводит слова эксперта по Турции Эрена Гюверчина, который заявил Bild, что долгое время ЕС предпочитал не замечать авторитарные тенденции в Турции.
«Заключив Имамоглу в тюрьму, Эрдоган ведет Турцию от автократии к диктатуре», — заявил Гюверчин.
По его мнению Гюверчина, Европа должна не допустить тех же ошибок, которые были допущены в отношении Путина — нельзя игнорировать подавление оппозиции и превращение страны в диктатуру.
Имамоглу был арестован за несколько дней до того, как его должны были выдвинуть кандидатом в президенты от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) на предстоящих в 2028 году выборах, где мэр Стамбула мог бы составить серьезную конкуренцию действующему президенту Эрдогану.
В ответ на арест по стране прокатились масштабные протесты.