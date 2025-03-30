Российская БМП открыла огонь по своей пехоте: началась паника 1 30.03.2025, 13:33

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Россиян разгромили.

Во время неудачного штурма позиций 72-й отдельной механизированной бригады украинские защитники зафиксировали, как российская боевая машина пехоты открыла огонь по своим солдатам, чтобы заставить их двигаться вперед. Инцидент произошел под Новоандреевкой Донецкой области, пишет «Диалог.UA».

Россияне стреляют в своих из-за паники и деморализации. Так ВС РФ снова показали уровень хаоса в своих рядах: во время штурма украинских позиций под селом Новоандреевка в Покровском районе Донецкой области российская БМП открыла огонь по собственной пехоте.

Об этом сообщает пресс-служба батальона беспилотных систем 72-й ОМБр, опубликовавшая соответствующее видео. Штурм начался с попытки высадить десант в лесополосе с использованием трех бронемашин.

Однако украинские бойцы оперативно среагировали: один из бронетранспортеров был уничтожен с помощью дронов, и штурмовая группа была вынуждена высадиться на собственных позициях.

Солдаты РФ не хотели наступать - в них начали стрелять свои

Во второй волне штурма российским силам удалось высадить солдат ближе к украинским позициям, но те отказались покидать бронетехнику и оставались «на броне». Чтобы заставить их двигаться, наводчик БМП открыл по ним огонь. Только после этого солдаты начали неохотно продвигаться в сторону лесополосы. Вскоре сама боевая машина попыталась покинуть позицию, но была уничтожена украинским FPV-дроном.

Четыре провальные попытки штурма - все безуспешно

Этот инцидент стал уже четвертой зафиксированной попыткой штурма российских войск в районе Новоандреевки. Все они завершились полным разгромом, сообщает 72-я бригада.

Деморализация, нищета и бойцы на костылях

Украинские военные отмечают, что отсутствие мотивации среди российских солдат становится все более очевидным. Бойцы страдают от нехватки медицинской помощи, плохих условий жизни и командования, которое ради выполнения приказов отправляет в бой даже инвалидов - на костылях и в инвалидных креслах.

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