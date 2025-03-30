WP: Трамп полностью меняет военную стратегию США 30.03.2025, 14:25

В Пентагоне издали секретную внутреннюю инструкцию.

Новый министр обороны США Пиг Хегсет кардинально меняет политику Пентагона, корректируя ее под президента Дональда Трампа. Стратегия состоит исключительно в сдерживании Китая.

Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на секретную внутреннюю инструкцию Пентагона.

По данным журналистов, в своей новой стратегии Пентагон почти на 100% руководствуется нашумевшей статьей консервативного фонда Heritage Foundation, опубликованного в 2024 году.

«Документ под названием «Временное стратегическое руководство по национальной обороне» с пометкой «Секретно/иностранным гражданам доступ запрещен» и подписью Хегсета, был распространен в середине марта.

В нем описывается реализация видения Трампа того, как подготовиться к потенциальной войне против Китая, а также к угрозам в «ближнем зарубежье», в частности, в Гренландии и Панамском канале», - говорится в статье.

Среди приоритетных угроз, помимо Китая, называются нелегальная миграция, а также оборот наркотических средств. Согласно документу на «других театрах военных действий» США планируют ограничить персонал и ресурсы.

Там упоминаются также планы переложить на Европу противодействие угрозам со стороны России, КНДР, а также Ирана. Китай - это единственная угроза, над сдерживанием которой намерен работать Пентагон.

В Пентагоне, ознакомившись с руководством Хегсета, раскритиковали документ, назвав его «запутанным». Законодателей тревожит, что Трамп фактически сужает зону влияния Соединенных Штатов, сокращая присутствие в большинстве стран мира.

«Существует противоречие между двумя тактиками: «Мы хотим американской мощи и военного доминирования в мире, и мы хотим быть одновременно и везде, и нигде. Это непоследовательно. Им будет трудно разработать стратегию вокруг этого», - заявил источник на условиях анонимности.

Согласно руководству США не планируют оказывать какую-то серьезную поддержку Европе и НАТО в противодействии российской агрессии. Единственное, чем Вашингтон готов заниматься, - это ядерное сдерживание РФ.

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