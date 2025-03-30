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Гражданин Беларуси попал в плен ВСУ, провоевав всего неделю

  • 30.03.2025, 15:32
  • 2,006
Гражданин Беларуси попал в плен ВСУ, провоевав всего неделю
Руслан Шуста

Он семь раз сидел за кражи в РФ.

Гражданин Беларуси Руслан Шуста сдался в украинский плен возле Торецка. Мужчина рассказал, что попал на фронт из российской зоны, где он в седьмой раз сидел за кражи.

Видео с пленным появилось в телеграм-канале украинского журналиста Андрея Цаплиенко. В ролике белорус называет свое полное имя — Руслан Станиславович Шуста, а также дату рождения — 12 января 1981 года.

Руслан рассказывает о незамысловатом пути, которым он попал на фронт:

«Сидел семь раз за кражи. Из колонии меня забрали, привезли сюда. Сначала в Воронеж, потом в Ростов-на-Дону, потом на Шахты, Горловку. И из Горловки мы попали к какой-то деревне в Украине».

Белорус уточняет, что он приехал «в сторону Украины» всего семь дней назад. Воевал Руслан в 103-м полку, номер дивизии не помнит. «Деревней» он называет украинский город Торецк, за который сейчас идут бои.

По словам Руслана, его подразделение получило задачу «дойти до конца Торецка». Назад, говорит белорус, дороги не было — там пристрелили бы свои, о чем и было сказано штурмовикам.

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