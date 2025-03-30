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Сотни тысяч мусульман вышли на улицы Москвы

  • 30.03.2025, 16:27
  • 11,592
Сотни тысяч мусульман вышли на улицы Москвы

Центр столицы РФ парализован.

Мусульмане 30 марта отмечают Ураза-байрам — праздник разговения в честь завершения священного месяца Рамадан. Это один из двух главных праздников в исламе, он продлится три дня. В некоторых районах столицы для праздничной молитвы организовали специальные площадки.

В Москве из-за празднования Ураза-байрама мусульмане перекрыли нескольких улиц в центре города. Толпы идут по улицам столицы РФ.

В молитвах по случаю Ураза-байрам только в Соборной мечети в Москве приняли участие свыше 80 тысяч человек.

Немало верующих собрались и в мечетях Санкт-Петербурга. В городе перекрывали движение по Московскому проспекту от набережной Фонтанки до Садовой улицы, по Репищевой улице от Парашютной до Вербной улицы, а также улицы, прилегающие к Соборной мечети у станции метро «Горьковская».

В России Ураза-байрам является значимым днем для многомиллионной общины мусульман. Торжества широко отмечаются в Татарстане, Башкартостане, Дагестане, Чечне и других регионах с большим количеством мусульманского населения.

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