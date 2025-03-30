Российский интернет упал в пятый раз за две недели 2 30.03.2025, 17:25

Власти РФ тестируют работу по «фильтрации контента».

В российском интернете произошел очередной сбой — на этот раз в работе «Яндекса», провайдера «Ростелеком» и мобильных операторов МТС, Т2, «Билайн» «МегаФон» и Yota. Об этом свидетельствуют данные Роскомнадзора и мониторингового сервиса Downdetector. Также поступают жалобы на систему быстрых платежей (СБП). Кроме того, наблюдаются проблемы с загрузкой приложений сети фастфуда «Вкусно и точка», «Додо Пицца», магазинов «Магнит», сервиса доставки «Купер» и базы по поиску недвижимости ЦИАН.

В «Яндексе» сообщили, что работают над возобновлением доступа к своим продуктам. Там уточнили, что проблемы возникли из-за потери энергоснабжения инфраструктуры одного из дата-центров. Информацию подтвердили в Роскомнадзоре. В частности, сбои коснулись сервисов, использующих ресурсы Yandex Cloud. Среди них «Яндекс.Музыка» (порядка 11 тыс. жалоб), «Яндекс.Пэй» (более 1,2 тыс) и «Яндекс.Еда». Пользователи говорят о проблемах с оплатой и переводами, списании денег, невозможности загрузить приложение и заказать еду.

Это уже пятый сбой рунета за две недели. Последний был 27 марта — тогда также упали сервисы «Яндекса». Роскомнадзор назвал причиной неполадок «сбой на инфраструктуре» компании. 26 марта около полутора часов не работала СБП и система оплаты по QR-коду. Сбой затронул почти все крупные российские банки (Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Т-банк) и их приложения. Та же участь постигла сервис «Яндекс Пэй». В Роскомнадзоре заявили, что сбой возник на инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК), которая обеспечивает обработку операций по картам »Мир».

24 марта пользователи жаловались на неполадки в работе онлайн-приложения Сбера, Россельхозбанка, игровых платформ Steam, FaceIt и Epic Games Store (EGS), а также МТС, «Билайна», «Мегафона» и «Ростелекома». Кроме того, о наблюдались проблемы с доступом к маркетплейсу Wildberries и онлайн-кинотеатру Okko. В Роскомнадзоре заявили, что причиной стало использование этими платформами «зарубежных серверов». Регулятор рекомендовал им переходить на «мощности российских хостинг-провайдеров».

Четырьмя днями ранее жители Сибири, Урала и Приморья столкнулись с отсутствием доступа в интернет и сбоями в работе онлайн-сервисов. Регулятор также объяснил неполадки «использованием иностранной серверной инфраструктуры». При этом на профильных форумах сообщали о блокировке Cloudflare — популярного американского сервиса, предоставляющего защиту от DDoS-атак, услуги CDN и DNS-серверов, а также сервисов Amazon и Fastly. Исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев связывал происходящее с попытками российских властей протестировать работу по «фильтрации контента».

До этого Роскомнадзор призвал российские компании отказаться от использования Cloudflare, поскольку он включает технологию TLS ECH, которая позволяет обходить ограничения доступа к запрещенным в стране ресурсам. В то же время сервис использовали те сайты, которые находятся под риском хакерских атак, отмечали специалисты. После сбоя 20 марта в Роскомандзоре заявили о намерении провести исследование зависимости российских сервисов от зарубежной инфраструктуры ради «повышения безопасности и устойчивости».

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