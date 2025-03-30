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В Беларуси могут ввести ответственность за мат

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  • 30.03.2025, 18:10
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В Беларуси могут ввести ответственность за мат

С предложением выступил митрополит Вениамин.

Предложение о введении ответственности за нецензурную брань обсуждается в Беларуси, пишет БелТА со ссылкой на митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси.

Он констатировал, что сквернословие в стране приобретает массовый характер и распространилось настолько, что захватило даже самые юные умы и сердца.

Общественный совет по нравственности уже обратился в Институт социологии НАН Беларуси и Белорусский комитет молодежных организаций с предложением провести исследование о влиянии на общество, в особенности на подрастающее поколение, нецензурной речи и рекламы азартных игр.

«Обсуждается в качестве одного из средств (прим. авт.: борьбы со сквернословием) предложение ввести в законодательство ответственность за нецензурную брань, подобно той норме, которая существовала ранее», – сказал митрополит Вениамин.

Он добавил, что уже реализуется инициатива совета по включению в тематику единых дней информирования населения темы чистоты речи.

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