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Умер Ричард Чемберлен, известный по сериалу «Поющие в терновнике»

  • 30.03.2025, 19:26
Умер Ричард Чемберлен, известный по сериалу «Поющие в терновнике»
Ричард Чемберлен
Фото: Getty Images

Ему было 90 лет.

Американский актер Ричард Чемберлен, известный по ролям в сериалах «Сёгун» и «Поющие в терновнике», умер на Гавайях поздно вечером 29 марта по местному времени, сообщает Variety.

Чемберлену было 90 лет. Как сообщается, недавно он перенес инсульт.

В кино он снимался с конца 1950-х годов. Широкую известность в начале 1960-х ему принесла главная роль в сериале «Доктор Килдер». Большинство наиболее известных его ролей были сыграны в минисериалах в 1970-80-е годы. Играл также в полнометражных фильмах, среди которых «Три мушкетера», «Тайна личности Борна» и «Валленберг: История героя». Выступал на театральной сцене, в том числе исполнил роль Гамлета в Британии, также играл в мюзиклах.

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