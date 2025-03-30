Умер Ричард Чемберлен, известный по сериалу «Поющие в терновнике» 30.03.2025, 19:26

Ричард Чемберлен

Фото: Getty Images

Ему было 90 лет.

Американский актер Ричард Чемберлен, известный по ролям в сериалах «Сёгун» и «Поющие в терновнике», умер на Гавайях поздно вечером 29 марта по местному времени, сообщает Variety.

Чемберлену было 90 лет. Как сообщается, недавно он перенес инсульт.

В кино он снимался с конца 1950-х годов. Широкую известность в начале 1960-х ему принесла главная роль в сериале «Доктор Килдер». Большинство наиболее известных его ролей были сыграны в минисериалах в 1970-80-е годы. Играл также в полнометражных фильмах, среди которых «Три мушкетера», «Тайна личности Борна» и «Валленберг: История героя». Выступал на театральной сцене, в том числе исполнил роль Гамлета в Британии, также играл в мюзиклах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com