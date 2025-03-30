Останки оскароносного актера Джина Хэкмена и его жены никто не забрал из морга 2 30.03.2025, 20:08

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Супруги были найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе в феврале.

Прошло больше месяца с тех пор, как стало известно о смерти легендарного актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы, но их тела до сих пор не востребованы родственниками: оба продолжают числиться в реестре «невостребованных умерших» Управления судебно-медицинской экспертизы штата Нью-Мексико.

Учреждение призывает ближайших родственников покойных обратиться в органы власти для получения свидетельств о смерти и организации похорон. «Это не является общепринятой практикой — хранить останки дольше, чем это необходимо», — заявил Крис Рамирес, представитель Бюро судебно-медицинской экспертизы штата Нью-Мексико.

Супруги были найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе в феврале. Страдавший болезнью Альцгеймера Хэкмен, как показала экспертиза, умер от «гипертонического атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания», а его жена неделей ранее скончалась от хантавируса — редкого заболевания, передающегося грызунами. Следователи предположили, что актер из-за прогрессирующей деменции не осознавал факт смерти жены, труп которой лежал в ванной. Самого Хэкмена нашли лежащим в прихожей.

Родственники супругов опубликовали заявление в журнале Us Weekly. «С большой грустью мы сообщаем о кончине нашего отца Джина Хэкмена и его жены Бетси. Миллионы людей по всему миру любили и восхищались им за его блестящую актерскую карьеру, но для нас он всегда был просто папой и дедушкой. Нам будет его очень не хватать, и мы опустошены этой утратой», — говорилось в том сообщении.

Однако теперь выяснилось, что трое детей актера и пианистки — Кристофер, Элизабет и Лесли — до сих пор не позаботились о том, чтобы забрать тела из морга. Это вызвало шквал критики со стороны поклонников Хэкмена и спровоцировало сплетни по поводу «сложных семейных отношений» и проблем с дележом многомиллионного наследства, включающего поместье стоимостью 80 млн долларов.

Us Weekly отмечает, что завещание Хэкмена оставалось неизменным с 2005 года, когда он изъявил желание передать все имущество своей супруге. Она же была указана в качестве попечительницы его имущества в случае возникновения недееспособности.

Тем временем People сообщает, что старший сын актера Кристофер нанял адвоката для юридической консультации по вопросам, связанным с наследством. Элизабет, вторая дочь Хэкмена и Аракавы, заявила, что намерена кремировать Зинну — собаку родителей, найденную мертвой рядом с ними, — и похоронить ее прах рядом с хозяевами в знак их крепкой связи.

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