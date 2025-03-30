В Беларуси горят леса 2 30.03.2025, 20:13

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За сутки выгорело более 22 гектаров.

По данным МЧС Беларуси, за минувшие сутки в стране произошло шесть лесных пожаров общей площадью более 7 гектаров. Самый крупный случился возле деревни Коробье Столинского района Брестской области.

Сообщение о возгорании поступило спасателям 29 марта в 21.30. На место происшествия направили 11 единиц техники и 35 человек. Огонь охватил пять гектаров леса. К утру пожар удалось ликвидировать.

Кроме того, в разных регионах сотрудники МЧС потушили 163 возгорания травы и кустарников на площади более 15 гектаров. В Гомельской области, например, за сутки было 17 таких случаев на территории Брагинского, Добрушского, Жлобинского, Кормянского, Лельчицкого, Мозырского, Октябрьского, Речицкого и Рогачевского районов.

В трех районах Гомельщины — Брагинском, Лельчицком и Хойникском — даже ввели ограничения на посещение лесов.

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