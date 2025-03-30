В Беларуси горят леса

В Беларуси горят леса2
- 30.03.2025, 20:13
- 1,364
За сутки выгорело более 22 гектаров.
По данным МЧС Беларуси, за минувшие сутки в стране произошло шесть лесных пожаров общей площадью более 7 гектаров. Самый крупный случился возле деревни Коробье Столинского района Брестской области.
Сообщение о возгорании поступило спасателям 29 марта в 21.30. На место происшествия направили 11 единиц техники и 35 человек. Огонь охватил пять гектаров леса. К утру пожар удалось ликвидировать.
Кроме того, в разных регионах сотрудники МЧС потушили 163 возгорания травы и кустарников на площади более 15 гектаров. В Гомельской области, например, за сутки было 17 таких случаев на территории Брагинского, Добрушского, Жлобинского, Кормянского, Лельчицкого, Мозырского, Октябрьского, Речицкого и Рогачевского районов.
В трех районах Гомельщины — Брагинском, Лельчицком и Хойникском — даже ввели ограничения на посещение лесов.