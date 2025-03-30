В Италии подозревают РФ в запуске дронов над объектом ЕС 2 30.03.2025, 21:13

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иллюстративное фото

Беспилотник несколько раз пролетал над Объединенным исследовательским центром Еврокомиссии в Испре.

Предполагаемый российский беспилотник (БПЛА) несколько раз пролетал над Объединенным исследовательским центром (JRC) Еврокомиссии, расположенном в Испре на озере Маджоре на севере Италии. Об этом в воскресенье, 30 марта, сообщили газета Corriere della Sera и итальянское информационное агентство ANSA со ссылкой на собственные информированные источники.

По данным ANSA, прокуратура близлежащего Милана ведет предварительное расследование, а 31 марта будет начато официальное следствие по подозрению в шпионаже. Вести его предстоит подразделению по противодействию терроризму.

Как пишет Corriere della Sera, в течение марта дроны не менее пяти раз пролетали над объектом.

JRC в Испре был основан в 1960 году и изначально работал как исследовательский ядерный центр. Это третий по величине объект Еврокомиссии после других центров в Брюсселе и Люксембурге. Его сотрудники работают, в частности, над нераспространением и ядерной безопасностью, транспортными проектами и вопросами, связанными с изменением климата.

В настоящее время в JRC ведется исследовательский проект по изучению аспектов безопасности беспилотников, передает агентство dpa.

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