Премьер Гренландии ответил на угрозы Трампа отобрать остров 31.03.2025, 1:46

Енс-Фредерик Нильсен

Фото: Reuters

По его словам, США не смогут этого сделать.

Премьер-министр Гренландии Енс-Фредерик Нильсен заявил 30 марта в Facebook, что остров принадлежит его жителям, и так было всегда и будет впредь.

Его пост был реакцией на новое заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты «100%-но» получат Гренландию.

«Мы должны прислушиваться, когда другие говорят о нас. Но мы не должны поддаваться давлению. Президент Трамп заявил, что США «захватят Гренландию». Позвольте мне сказать ясно: США не могут этого сделать. Мы не принадлежим другим. Мы сами решаем свое будущее. [...] Мы должны ясно, отчетливо и спокойно показать президенту США, что Гренландия наша. Так было вчера, так есть сегодня и так будет в будущем», – написал Нильсен.

По его словам, гренландцам следует реагировать на заявления, подобные американским, не со страхом, а «спокойно, достойно и сплоченно».

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