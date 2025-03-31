Белорусский футболист забил победный гол за литовский «Жальгирис» 31.03.2025, 8:50

Юрий Кендыш

Кендыш поразил ворота «Дайнавы» на 90+9 минуте.

30 марта «Жальгирис» обыграл «Дайнаву» (1:0) белорусского тренера Сергея Кузнецова в 4-м туре чемпионата Литвы, пишет «Трибуна».

Белорусский полузащитник Юрий Кендыш вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и забил победный мяч на 90+9 минуте.

После четырех туров «Жальгирис» идет на третьей строчке турнирной таблице с 8 очками. Кендыш в четырех турах забил один мяч и получил две желтые карточки.

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