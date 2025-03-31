Белорусский футболист забил победный гол за литовский «Жальгирис»
- 31.03.2025, 8:50
Кендыш поразил ворота «Дайнавы» на 90+9 минуте.
30 марта «Жальгирис» обыграл «Дайнаву» (1:0) белорусского тренера Сергея Кузнецова в 4-м туре чемпионата Литвы, пишет «Трибуна».
Белорусский полузащитник Юрий Кендыш вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и забил победный мяч на 90+9 минуте.
После четырех туров «Жальгирис» идет на третьей строчке турнирной таблице с 8 очками. Кендыш в четырех турах забил один мяч и получил две желтые карточки.