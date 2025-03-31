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В Красную книгу добавили новые виды животных

  • 31.03.2025, 10:30
В Красную книгу добавили новые виды животных

Среди них много насекомых.

Новая редакция Красной книги пополнилась новыми растениями, насекомыми и животными. Теперь в охранном списке находятся 213 видов животных и 31 вид растений. Информацию об изменениях опубликовали на портале pravo.by, пишет «Онлайнер».

В Красной книге появились 23 новых вида. Среди них много насекомых, но есть и представители животного мира — например, лошадь Пржевальского, проживающая в Полесском радиационно-экологическом заповеднике. Впервые этот вид зафиксировали в Беларуси в 2007-м, когда несколько особей перешли со стороны Украины.

В охраняемый список включили и самую крупную летучую мышь Европы — гигантскую вечерницу. Она проживает исключительно на юге Беларуси.

В Красную книгу также добавили несколько видов птиц: мохноного сыча из семейства совиных и обыкновенную горлицу — лесной вид, проживающий в южной части страны. Ее присутствие в Красной книге неудивительно. За 30 лет численность птицы в Европе упала на 80 процентов. Она включена в Международный красный список.

В то же время из Красной книги исчезли 13 видов. Преимущественно насекомые — жуки, стрекозы и так далее.

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