Марин Ле Пен признали виновной в хищении средств Европарламента 6 31.03.2025, 12:42

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Марин Ле Пен

Фото AFP

Она не сможет участвовать в выборах президента Франции.

Глава фракции ультраправой французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен и еще восемь депутатов Европарламента признаны виновными по делу о хищении средств этого законодательного органа, передает «Немецкая волна».

Телеканал отмечает, что такое решение суда автоматически лишает ее права на участие в выборах.

Обвинение настаивает, что ультраправые создали «схему хищения» €21 тыс. в месяц, выделяемых ЕС каждому депутату для оплаты работы помощников. Всего по делу проходят 27 человек, их подозревают в фиктивном найме ассистентов в 2004-2016 годах. Помощники, как утверждается, на самом деле работали на национальном уровне на партию «Национальный фронт» (FN, так RN называлась до 2018 года). Среди ассистентов Ле Пен (евродепутат в 2004-2017 годах) были сотрудница штаба ее партии в пригороде Парижа и телохранитель отца политической деятельницы Жан-Мари Ле Пена.

«Это незаконное присвоение средств, введенных в систему для уменьшения бремени партии», — посчитал суд. В общей сложности было похищено почти €3 млн за 11 лет.

На фоне того, что из-за приговора Ле Пен может потерять право баллотироваться, она допускала, что кандидатом в президенты от RN в будущем станет Жордан Барделла — лидер партии, которому в этом году будет 30 лет.

В ноябре 2024 года прокуратура запросила для Марин Ле Пен два года тюремного заключения, а также три года условно, штраф в размере 300 000 евро и запрет баллотироваться на выборах сроком на пять лет.

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