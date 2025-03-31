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Латушко: Телефон спикера «координационного совета» Мельниковой находится в Беларуси

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  • 31.03.2025, 12:49
  • 13,448
Латушко: Телефон спикера «координационного совета» Мельниковой находится в Беларуси
Анжелика Мельникова

Скандал в окружении Тихановской продолжается.

Заместитель Тихановской в так называемом «переходном кабинете» Павел Латушко сообщил, что телефон пропавшего спикера «координационного совета» Анжелики Мельниковой находится в Беларуси.

«На настоящий момент мы можем сообщить, что мобильный телефон Анжелики Мельниковой с 19 марта находится на территории Беларуси. Это установлено нами техническим способом», — сообщил Латушко в своем Telegram-канале.

Напомним, спикер так называемого «координационного совета» Анжелика Мельникова, как писала «Наша Ніва», улетела из Польши и не выходит на связь. Вместе с ней пропал и доступ к деньгам, которые доноры передали «координационному совету».

По информации издания, речь идет примерно о ста тысячах евро.

Через некоторое время, как пишет «Наша Нiва», Анжелика Мельникова самостоятельно покинула территорию Польши на самолете. Она вылетела с территории Евросоюза в Великобританию, после чего ее след пропал.

Мельникова считалась «человеком Павла Латушко» во главе «координационного совета».

Сам Латушко заявил, что подал заявление в польские спецслужбы в связи с ее исчезновением. МВД Польши сообщило, что Анжелики Мельниковой нет в стране уже много недель.

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