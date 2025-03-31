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ВСУ взяли в плен двух белорусов, воевавших за РФ

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  • 31.03.2025, 13:49
  • 1,438
ВСУ взяли в плен двух белорусов, воевавших за РФ

Они родом из Витебска.

В плен к бойцам ВСУ попали еще два белоруса, воевавшие на российской стороне. Видео с ними появилось в телеграм-канале Supernova+ утром 31 марта.

На видео видно, что обоим мужчинам заклеили глаза клейкой лентой. Один из них говорит, что он родом из Витебска. Мужчина признается, что воевал за Россию за 200 тысяч российских рублей (около 2350 долларов).

Под видео написано: «1514... Взяли белорусских наемников из Витебска... Сигаретку подкуриваем. Нежно хамим».

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