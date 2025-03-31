ВСУ взяли в плен двух белорусов, воевавших за РФ 1 31.03.2025, 13:49

1,438

Они родом из Витебска.

В плен к бойцам ВСУ попали еще два белоруса, воевавшие на российской стороне. Видео с ними появилось в телеграм-канале Supernova+ утром 31 марта.

На видео видно, что обоим мужчинам заклеили глаза клейкой лентой. Один из них говорит, что он родом из Витебска. Мужчина признается, что воевал за Россию за 200 тысяч российских рублей (около 2350 долларов).

Под видео написано: «1514... Взяли белорусских наемников из Витебска... Сигаретку подкуриваем. Нежно хамим».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com