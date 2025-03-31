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Суд в Париже приговорил Марин Ле Пен к четырем годам заключения

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  • 31.03.2025, 14:12
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Суд в Париже приговорил Марин Ле Пен к четырем годам заключения
Марин Ле Пен

Ей запрещено участвовать в выборах президента Франции.

Суд в Париже решил, что лидер французской ультраправой партии Национальное объединение (RN) Марин Ле Пен не сможет баллотироваться на выборах во Франции из-за обвинений по делу о растрате средств Европарламента, пишет AFP.

В сообщении говорится, что запрет на баллотирование прозвучал во время вынесения приговора Ле Пен. Он должен вступить в силу немедленно, даже если будет подана апелляция.

Le Monde уточняет, что политика приговорили к пяти годам дисквалификации с немедленным вступлением в силу, что ставит под угрозу ее заявку на участие в президентских выборах 2027 года.

Бывшая председатель Национального объединения (RN) также приговорена к четырем годам тюремного заключения, два из которых будут условными, с использованием электронного браслета, и к штрафу в размере 100 тысяч евро.

«Хотя Марин Ле Пен сохраняет свой мандат депутата от Па-де-Кале, политические последствия этого решения неумолимы: в ожидании будущего решения она не сможет участвовать ни в каких выборах в течение пяти лет, то есть до президентских выборов 2027 года», — пишет издание.

Ле Пен покинула зал суда еще до официального оглашения приговора. СМИ пишут, что она намерена обжаловать приговор.

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