Суд в Париже приговорил Марин Ле Пен к четырем годам заключения

Суд в Париже приговорил Марин Ле Пен к четырем годам заключения7
- 31.03.2025, 14:12
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Ей запрещено участвовать в выборах президента Франции.
Суд в Париже решил, что лидер французской ультраправой партии Национальное объединение (RN) Марин Ле Пен не сможет баллотироваться на выборах во Франции из-за обвинений по делу о растрате средств Европарламента, пишет AFP.
В сообщении говорится, что запрет на баллотирование прозвучал во время вынесения приговора Ле Пен. Он должен вступить в силу немедленно, даже если будет подана апелляция.
Le Monde уточняет, что политика приговорили к пяти годам дисквалификации с немедленным вступлением в силу, что ставит под угрозу ее заявку на участие в президентских выборах 2027 года.
Бывшая председатель Национального объединения (RN) также приговорена к четырем годам тюремного заключения, два из которых будут условными, с использованием электронного браслета, и к штрафу в размере 100 тысяч евро.
«Хотя Марин Ле Пен сохраняет свой мандат депутата от Па-де-Кале, политические последствия этого решения неумолимы: в ожидании будущего решения она не сможет участвовать ни в каких выборах в течение пяти лет, то есть до президентских выборов 2027 года», — пишет издание.
Ле Пен покинула зал суда еще до официального оглашения приговора. СМИ пишут, что она намерена обжаловать приговор.