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Украинцы уничтожили склад боеприпасов россиян на Белгородщине

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  • 31.03.2025, 14:18
  • 1,538
Украинцы уничтожили склад боеприпасов россиян на Белгородщине

Россияне организовали склад в нежилом многоквартирном доме.

В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа Белгородской области РФ россияне потеряли свой склад с боеприпасами.

Как сообщает «Апостроф», об этом в своем Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

«Российская армия разместила на склад БК, чтобы использовать его в войне против Украины. Нет больше склада».

Коваленко добавил видео с плотным задымлением и несколькими громкими взрывами.

В одном российском Telegram-канале уточнили, что россияне организовали склад в нежилом многоквартирном доме, который загорелся после атаки дрона. Также писали, что заместитель главы администрации Грайворонского округа Вячеслав Радченко пострадал в Ивановской Лисице. Якобы на момент ранения он находился в здании, где был организован склад боеприпасов.

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