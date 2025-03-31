Главком Сырский назвал важные достижения ВСУ в марте 31.03.2025, 14:46

Александр Сырский

На некоторых участках фронта украинцы продвигаются вперед.

Главными задачами ВСУ остаются удержание рубежей обороны и стабилизация ситуации на угрожающих направлениях фронта. В марте были достигнуты успехи на Покровском направлении.

Об этом сообщил в «Фейсбуке» главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

«Благодаря принятым управленческим решениям и устойчивости украинских воинов эту задачу частично удалось выполнить, в частности, что касается Покровского направления. Здесь, в операционной зоне ОТГ «Донецк», противник сосредотачивает основные наступательные усилия, однако, фактически буксует на месте», - написал Сырский.

По его словам, там, где это возможно, украинские войска применяют тактику активной обороны. А на некоторых участках фронта даже продвигаются вперед, улучшая таким образом тактическое положение. ВСУ восстанавливают десятки позиций и сковывают значительные силы противника.

С начала марта, артиллерия Сил обороны выполнила около 100 тысяч огневых задач, операторы дронов - более 81,7 тысячи боевых специальных задач, включая 158 поражений средствами DeepStrike.

«Во время совещания заслушал доклады начальников органов военного управления по проблемным вопросам - комплектование подразделений и восстановление их боеспособности, формирование новых армейских корпусов, логистики и ремонта военной техники и тому подобное. Определил задачи на апрель», - сообщил главком.

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