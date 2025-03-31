ВСУ уничтожили редкий российский ТОС-1А «Солнцепек»
- 31.03.2025, 15:44
Россияне пытались скрыть этот комплекс в посадке в 25 км от линии фронта.
Украинские бойцы из 413-го батальона «Рейд» СБС выявили и нанесли точный удар по тяжелой огнеметной системе залпового огня россиян ТОС-1А «Сонцепек».
Оккупанты пытались скрыть этот комплекс в посадке в 25 км от линии фронта. Об этом командование Сил беспилотных систем (БпС) ВС Украины сообщило на своей Facebook-странице.
«Силы беспилотных систем продолжают уничтожать вражеские РСЗВ, лишая противника огневого преимущества», - говорится в посте к видео.
ТОС-1А «Солнцепек» - реактивная система залпового огня, использующая термобарические боеприпасы.
Мощная взрывная волна уничтожает все в радиусе поражения. Российские захватчики применяют её для ударов по позициям Сил обороны Украины и гражданской инфраструктуре.