Россияне массово гибнут на различных участках фронта от странных веществ 2 31.03.2025, 16:08

7,570

В военном командовании РФ бьют тревогу.

В военном командовании РФ бьют тревогу - оккупанты массово гибнут на различных участках фронта от странных веществ. Об этом сообщает телеграм-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источник среди российских военных.

Вероятно, речь идет о новом синтетическом наркотике, доступ к которому получили военные.

«По 1-2 человека с различных участков поступают сообщения - один внезапно скончался, у другого жесткая интоксикация. Медики не понимают, что делать. Таких жертв только в Курской области за март месяц не менее 60», —говорит источник канала.

Собеседник уточняет, что наркотик по структуре напоминает жвачку, но вызывает сильные галлюцинации.

Официально в минобороны не комментируют эту ситуацию, однако намекают, что на фронте каждый справляется с нагрузками по-своему. Не исключено, что эти препараты военным передают в качестве успокоительного, для борьбы со стрессом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com