Россияне массово гибнут на различных участках фронта от странных веществ

Россияне массово гибнут на различных участках фронта от странных веществ2
- 31.03.2025, 16:08
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В военном командовании РФ бьют тревогу.
В военном командовании РФ бьют тревогу - оккупанты массово гибнут на различных участках фронта от странных веществ. Об этом сообщает телеграм-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источник среди российских военных.
Вероятно, речь идет о новом синтетическом наркотике, доступ к которому получили военные.
«По 1-2 человека с различных участков поступают сообщения - один внезапно скончался, у другого жесткая интоксикация. Медики не понимают, что делать. Таких жертв только в Курской области за март месяц не менее 60», —говорит источник канала.
Собеседник уточняет, что наркотик по структуре напоминает жвачку, но вызывает сильные галлюцинации.
Официально в минобороны не комментируют эту ситуацию, однако намекают, что на фронте каждый справляется с нагрузками по-своему. Не исключено, что эти препараты военным передают в качестве успокоительного, для борьбы со стрессом.