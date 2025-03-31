закрыть
31 марта 2025, понедельник, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Молдова выгоняет трех сотрудников посольства России

1
  • 31.03.2025, 16:57
Молдова выгоняет трех сотрудников посольства России

Послу РФ передали специальную ноту.

Министерство иностранных дел Молдовы 31 марта объявило о высылке из страны трех сотрудников посольства России.

Об этом говорится в заявлении молдавского МИД, передает «Европейская правда».

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство Молдовы в понедельник вызвало посла РФ Олега Озерова и передало ему «ноту, в которой объявило трех сотрудников посольства России нежелательными лицами».

- Решение молдавских властей основывается на четких доказательствах деятельности, противоречащей дипломатическому статусу на территории Республики Молдова. Дипломаты должны покинуть страну, – говорится в заявлении.

Позже посол России в Молдове Олег Озеров заявил, что среди высланных сотрудников посольства – сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от РФ Александр Андреева. (В состав ОКК входят представители непризнанного Приднестровья, Молдовы, России, Украины и ОБСЕ.)

Причин высылки сотрудников российского посольства МИД Молдовы не уточняет.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, выйди в город
Рыгорыч, выйди в город Ирина Халип
Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип