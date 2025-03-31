Молдова выгоняет трех сотрудников посольства России

Молдова выгоняет трех сотрудников посольства России1
- 31.03.2025, 16:57
Послу РФ передали специальную ноту.
Министерство иностранных дел Молдовы 31 марта объявило о высылке из страны трех сотрудников посольства России.
Об этом говорится в заявлении молдавского МИД, передает «Европейская правда».
Отмечается, что внешнеполитическое ведомство Молдовы в понедельник вызвало посла РФ Олега Озерова и передало ему «ноту, в которой объявило трех сотрудников посольства России нежелательными лицами».
- Решение молдавских властей основывается на четких доказательствах деятельности, противоречащей дипломатическому статусу на территории Республики Молдова. Дипломаты должны покинуть страну, – говорится в заявлении.
Позже посол России в Молдове Олег Озеров заявил, что среди высланных сотрудников посольства – сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от РФ Александр Андреева. (В состав ОКК входят представители непризнанного Приднестровья, Молдовы, России, Украины и ОБСЕ.)
Причин высылки сотрудников российского посольства МИД Молдовы не уточняет.