900 сил и 323 км/ч: представлено яркое внедорожное купе Lamborghini 2 31.03.2025, 17:55

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Авто создали в знаменитом тюнинг-ателье Mansory.

Кроссовер Lamborghini Urus получил сверхмощную версию в кузове купе. Ее создали в знаменитом тюнинг-ателье Mansory.

Об экстравагантном авто рассказали на странице немецкой компании в Instagram.

Проект назвали Mansory Venatus Coupe EVO C и это уже его второе «издание», созданное на базе обновленного Lamborghini Urus. Выпустят всего 8 таких купе-кроссоверов стоимостью более $500 000.

Тюнинг Lamborghini Urus получился довольно основательным. Кроссовер лишился задних дверей, а передние — удлинили на 20 см. Таким образом он превратился во внедорожное купе.

К тому же, кроссовер Lamborghini Urus получил все традиционные аксессуары от Mansory — более агрессивные бамперы, карбоновый обвес, выпуклый капот, антикрыло. Крылья расширили и установили 24-дюймовые кованые диски.

Салон Lamborghini Urus получился не менее экстравагантным. Его отделали кожей и карбоном, причем доступны яркие цвета. Сзади установили два отдельных кресла.

Тюнинг Lamborghini Urus существенно улучшил его характеристики. Отдачу 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили до 900 л. с. и 1100 Нм. Результат — 2,9 с до 100 км/ч и максимальные 323 км/ч, то есть это один из самых быстрых в мире кроссоверов. Средний расход топлива — 14,9 л/100 км.

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