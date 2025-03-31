Путин объявил самый массовый за 14 лет призыв срочников в армию

Путин объявил самый массовый за 14 лет призыв срочников в армию1
- 31.03.2025, 18:27
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В армию РФ будут направлены 160 тысяч новобранцев.
Владимир Путин подписал указ о проведении весеннего призыва на срочную военную службу. Согласно опубликованному документу, в ходе кампании, которая пройдет с апреля по июнь, в армию будут направлены 160 тысяч новобранцев. В соответствии с действующими нормами законодательства, призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет.
Диктатор РФ поручил правительству, региональным органам исполнительной власти и призывным комиссиям организовать все необходимые мероприятия для своевременного и эффективного выполнения плана призыва.
Предстоящая кампания станет крупнейшей за последние 14 лет. Большее число новобранцев в последний раз было зафиксировано в 2011 году, когда Минобороны РФ призвало 203 тысячи человек. Уже осенью того же года было призвано лишь 135 тысяч человек. С 2012 года численность весенних и осенних призывов не превышала 155,5 тысячи новобранцев. Для сравнения, весной 2021 года в армию направили 134 650 человек, а осенью того же года — 127 500.
В первый год начала войны с Украиной весной на службу были направлены 134 500 человек, осенью — 120 000. Однако в 2023 году весной в войска призвали уже 147 тысяч, а осенью — 130 тысяч. В 2024 году эта динамика продолжилась: весенний призыв составил 150 тысяч человек, осенний — 133 тысячи.