Фицо рассказал, как глава Еврокомиссии его полчаса ругала и называла идиотом 8 31.03.2025, 19:48

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Роберт Фицо

Фон дер Ляйен не понравились переговоры главы правительства Словакии с Трампом.

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время последнего их разговора «ужасно ругала» его. По словам главы словацкого правительства, она называла его «идиотом» за переговоры с президентом США Дональдом Трампом, передает ta3.

Фицо рассказал, что одной из тем, которую он рассмотрел в разговоре с фон дер Ляйен, были американские тарифы против Европы. По его словам, глава Еврокомиссии была недовольна его переговорами с Дональдом Трампом.

«Она меня ужасно ругала: «Роберт, что ты наделал? С какой стати ты вел такие переговоры с Трампом? Ты нормальный?» Она ругала меня полчаса, что я полный идиот», — рассказал Фицо.

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