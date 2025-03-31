Польские ученые разработали экологичный метод извлечения редкоземельных металлов 31.03.2025, 20:41

1,028

Новая технология позволит безопасно перерабатывать использованные батареи.

Ученые из Люблинского университета имени Марии Кюри-Склодовской представили инновационную методику извлечения редкоземельных элементов из никель-металлогидридных батареек, широко применяемых в электронике и автомобилестроении, передает «Польское радио».

Как рассказала профессор Дорота Колодыньска, руководитель кафедры неорганической химии, ее команда научилась безопасно выделять лантан, церий, неодим, а также никель, кобальт и цинк из аккумуляторов типа R3 и R6, известных в быту как «пальчиковые батарейки». Эти источники питания классифицируются как опасные отходы, подлежащие обязательной переработке.

«В ходе многолетних исследований мы пришли к выводу, что таким эффективным и экономичным реагентом может стать иминодиянтарная кислота (IDHA). Она позволяет извлекать ценные металлы из использованных батареек без применения агрессивных химических соединений», — пояснила Колодыньска.

Сегодня для разделения редкоземельных металлов чаще всего используют азотную, серную и соляную кислоты, а также органические экстрагенты. Однако такие методы создают токсичные отходы, усложняют переработку и наносят вред окружающей среде. В отличие от них польские исследователи разработали экологически чистую технологию, основанную на применении биоразлагаемых реагентов.

Отдельной задачей является разделение извлеченных элементов. Здесь ученые прибегли к использованию сорбентов и гибридных материалов, созданных на основе хитозана, альгинатов и биоугля. Их главным преимуществом является низкая себестоимость и доступность сырья.

«Мы также работаем над новыми методами извлечения лантаноидов из других источников. В сотрудничестве с коллегами из Чехии, Турции и Института управления минеральными ресурсами мы получили грант на исследование редкоземельных металлов в отработанных солнечных панелях и лопастях ветряных турбин», — добавила Колодыньска.

Хотя название «редкоземельные» может ввести в заблуждение, на самом деле эти элементы не такие уж редкие. Они широко распространены в земной коре, но встречаются в рассеянном состоянии, что усложняет их добычу.

Сегодня основные запасы этих металлов сосредоточены в Китае, США и Бразилии, а в Европе собственные месторождения практически отсутствуют. Это создает стратегическую зависимость от поставок из-за рубежа. По оценкам экспертов, к 2050 году спрос на высокочистые редкоземельные элементы вырастет на 10–15% в год, поэтому переработка вторичного сырья становится все более важной задачей.

«Если учесть, что Европа практически лишена природных запасов, то нам необходимо сосредоточиться на вторичных источниках», — подчеркивает профессор Колодыньска.

Результаты исследований уже привлекли внимание промышленности. Ученые намерены запатентовать свою технологию и ищут инвесторов.

Одним из перспективных проектов является строительство завода по переработке редкоземельных металлов в Пулавах. Grupa Azoty совместно с канадской Mkango Resources планируют запустить производство в 2027–2028 годах. Этот проект включён в перечень 47 стратегических инициатив Еврокомиссии, направленных на укрепление независимости ЕС в сфере добычи и переработки критически важных материалов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com