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ВСУ уничтожили российскую САУ «Нона»

  • 4.03.2025, 3:59
ВСУ уничтожили российскую САУ «Нона»

Видео.

На Краматорском направлении бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку «Нона», транспорт оккупантов, а также ликвидировали живую силу врага.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.

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