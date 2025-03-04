ВСУ уничтожили российскую САУ «Нона»

На Краматорском направлении бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку «Нона», транспорт оккупантов, а также ликвидировали живую силу врага.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.
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