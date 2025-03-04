Трамп вводит пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики

Трамп вводит пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики25
- 4.03.2025, 9:00
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C 4 марта.
Президент США Дональд Трамп подтвердил вступление в силу 25-процентных пошлин на товары для Мексики и Канады со вторника 4 марта. Соответствующие указы он подписал вскоре после своей инаугурации, однако позднее введение пошлин было отложено на месяц.
«Но очень важно, завтра пошлины — 25% для Канады и 25; для Мексики — они начинаются», — сказал он в понедельник, на церемонии объявления о новых инвестициях контрактного производителя полупроводников TSMC.
Отвечая на уточняющие вопросы, Трамп отметил, что времени на переговоры не осталось, все пошлины установлены и вступят в силу с 4 марта.