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В Ростовской области БПЛА атаковали российский нефтепровод

  • 4.03.2025, 9:34
  • 2,196
В Ростовской области БПЛА атаковали российский нефтепровод
иллюстративное фото

Начался пожар.

В Ростовской области России из-за атаки беспилотников загорелся нефтепровод. Об этом заявил в понедельник вечером губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, персонал объекта был эвакуирован. Позднее возгорание было ликвидировано.

Удар, как сообщается, нанесен по Чертковскому району области. Там также начался пожар на территории склада промышленного объекта в селе Сохрановка, заявил Слюсарь. Он утверждает, что пострадавших нет.

Издание ASTRA пишет, что о взрывах о взрывах сообщают и жители Новошахтинска в Ростовской области. Слюсарь в телеграме подтвердил, что там тоже была воздушная атака.

В районе хутора Павловский упали остатки беспилотника самолетного типа. Обошлось без пострадавших и повреждений на земле, заявил губернатор.

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