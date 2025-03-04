Лукашенко поручил найти редкоземельные металлы в Беларуси 57 4.03.2025, 14:32

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Диктатор сказал, что это «актуальная тема».

Белорусский диктатор Александр Лукашенко поручил своим специалистам выяснить вопрос о наличии в стране редкоземельных металлов. По его словам, это сейчас «самая актуальная тема», передает БелТА.

«Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и другое: и химия, и нефть, и газ, и все такое. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром... Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле», — заявил он.

Лукашенко также заявил, что геологоразведка в Беларуси находится на низком уровне, а белорусские специалисты не изучают тематику поиска редкоземельных металлов. По его словам, «редкоземельные металлы произносит только Трамп в Соединенных Штатах Америки».

«Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?» — задал Лукашенко вопрос чиновникам.

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