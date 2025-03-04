Bloomberg: Путин обещает помочь Трампу с Ираном

Bloomberg: Путин обещает помочь Трампу с Ираном10
- 4.03.2025, 15:17
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Кремль обещает выступить посредником.
Россия согласилась помочь администрации президента США Дональда Трампа в переговорах с Ираном по ряду вопросов.
Об этом во вторник, 4 марта, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Вопросы, по которым Кремль согласился оказать содействие США, включают иранскую ядерную программу и и поддержку Тегераном региональных антиамериканских сил в регионе, отмечает Bloomberg.
Как рассказали агентству осведомленные источники в Москве, президент США Дональд Трамп передал свою заинтересованность российскому диктатору Владимиру Путину напрямую во время их телефонного разговора в феврале.
А высокопоставленные должностные лица Администрации Дональда Трампа обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии несколько дней спустя.
Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков в комментарии агентству заявил, что «Россия считает, что США и Иран должны решать все проблемы путем переговоров» и что Москва «готова сделать все возможное, чтобы добиться этого».
Представитель МИД Ирана, отвечая на вопрос агентства, предлагала ли Россия посредничество между Тегераном и Вашингтоном, указал, что для стран является «естественным» предлагать свою помощь.
Будучи под жесткими санкциями со стороны США, Россия и Иран углубили сотрудничество в сфере торговли и энергетики, отметили в Bloomberg. Россия также использует иранские беспилотники в войне против Украины.