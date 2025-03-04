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Украина получила уникальные спутниковые фото военных объектов РФ

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  • 4.03.2025, 17:02
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Украина получила уникальные спутниковые фото военных объектов РФ

Как работает украинская космическая разведка.

Украинские военные запечатлели уникальные фотографии российских военных объектов со спутников ICEYE.

Редкими фотографиями, которые предоставило ГУР для выставки Фонда Притулы «Народный Спутник» в Национальном музее истории Украины, поделился украинский журналист Богдан Мирошниченко.

Мирошниченко напомнил о «народном спутнике», на который украинцы собирали в 2022 году. В настоящее время Украина располагает уже двумя штуками, а также доступом к «созвездию» из еще 44 космических аппаратов компании ICEYE.

«Вот на что способна сегодня наша космическая разведка. За последние два года ГУР сделало 5200 снимков, из которых 1000 – только за последние полгода. 40% из них использовали непосредственно для поражения целей. Спутники ICEYE особенные тем, что могут фотографировать поверхность в любое время суток и при любых погодных условиях. Сотрудничество с финской компанией стало опорой для нас в условиях, когда американская военная помощь и обмен разведанными могут прекратиться в любой момент», - заметил журналист.

И сказал, что это отличный пример украино-европейского сотрудничества в оборонной отрасли. Ведь у ICEYE есть возможность улучшать свой продукт в сторону военного использования.

«А мы можем уничтожать больше российских объектов. И все это – без участия уважаемых американских партнеров. Поэтому Украина располагает двумя спутниками ICEYE. Первый – куплено за 600 млн грн за донаты украинцев. Второй – за средства Rheinmetall и правительства Германии. Также важно, что мы имеем доступ к снимкам из всех 44 спутников компании», - добавил Мирошниченко.

В то же время он объяснил, что между «владением» спутниками и доступом к снимкам всего флота есть большая разница. Один спутник в среднем совершает 2,5 эффективных пролетов в день над территорией Украины. Эти возможности гарантированно закреплены за украинской стороной. Поэтому и украинская разведка может пользоваться своими двумя спутниками в любое время, быстро получая данные об интересующей их зоне.

А если говорить о получении снимков, пользуясь доступом ко всему флоту компании, то фотографий придется ждать дольше, говорит журналист. А ведь в очереди на спутники стоят другие клиенты.

«Оба спутника, вероятно, будут в распоряжении Украины, пока они физически смогут работать. Спутник Притулы - точно, немецкий - неизвестно, но тоже скорее всего будет у нас до последнего. Первый спутник, приобретенный украинцами, запустили в 2021 году. Гарантия от компании – 3 года. Соответственно, «Народный спутник» уже перерабатывает свой ресурс, но по-прежнему остается функциональным. Дату запуска «немецкого» не разглашают, но он работает как минимум с конца прошлого года. Маленькая, но очень показательная позитивная история на фоне действительно трудных новостей», - подчеркнул Мирошниченко.

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