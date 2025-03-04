Украина получила уникальные спутниковые фото военных объектов РФ 1 4.03.2025, 17:02

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Как работает украинская космическая разведка.

Украинские военные запечатлели уникальные фотографии российских военных объектов со спутников ICEYE.

Редкими фотографиями, которые предоставило ГУР для выставки Фонда Притулы «Народный Спутник» в Национальном музее истории Украины, поделился украинский журналист Богдан Мирошниченко.

Мирошниченко напомнил о «народном спутнике», на который украинцы собирали в 2022 году. В настоящее время Украина располагает уже двумя штуками, а также доступом к «созвездию» из еще 44 космических аппаратов компании ICEYE.

«Вот на что способна сегодня наша космическая разведка. За последние два года ГУР сделало 5200 снимков, из которых 1000 – только за последние полгода. 40% из них использовали непосредственно для поражения целей. Спутники ICEYE особенные тем, что могут фотографировать поверхность в любое время суток и при любых погодных условиях. Сотрудничество с финской компанией стало опорой для нас в условиях, когда американская военная помощь и обмен разведанными могут прекратиться в любой момент», - заметил журналист.

И сказал, что это отличный пример украино-европейского сотрудничества в оборонной отрасли. Ведь у ICEYE есть возможность улучшать свой продукт в сторону военного использования.

«А мы можем уничтожать больше российских объектов. И все это – без участия уважаемых американских партнеров. Поэтому Украина располагает двумя спутниками ICEYE. Первый – куплено за 600 млн грн за донаты украинцев. Второй – за средства Rheinmetall и правительства Германии. Также важно, что мы имеем доступ к снимкам из всех 44 спутников компании», - добавил Мирошниченко.

В то же время он объяснил, что между «владением» спутниками и доступом к снимкам всего флота есть большая разница. Один спутник в среднем совершает 2,5 эффективных пролетов в день над территорией Украины. Эти возможности гарантированно закреплены за украинской стороной. Поэтому и украинская разведка может пользоваться своими двумя спутниками в любое время, быстро получая данные об интересующей их зоне.

А если говорить о получении снимков, пользуясь доступом ко всему флоту компании, то фотографий придется ждать дольше, говорит журналист. А ведь в очереди на спутники стоят другие клиенты.

«Оба спутника, вероятно, будут в распоряжении Украины, пока они физически смогут работать. Спутник Притулы - точно, немецкий - неизвестно, но тоже скорее всего будет у нас до последнего. Первый спутник, приобретенный украинцами, запустили в 2021 году. Гарантия от компании – 3 года. Соответственно, «Народный спутник» уже перерабатывает свой ресурс, но по-прежнему остается функциональным. Дату запуска «немецкого» не разглашают, но он работает как минимум с конца прошлого года. Маленькая, но очень показательная позитивная история на фоне действительно трудных новостей», - подчеркнул Мирошниченко.

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