Цена нефти Brent упала ниже $70 за баррель
- 4.03.2025, 19:10
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Впервые с октября 2024 года.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 2,59% и опустилась до $69,77 за баррель по состоянию на 18:00 по Минску. В предыдущий раз ниже отметки $70 за баррель нефтяные котировки были 1 октября 2024 года.
Котировки ускорили снижение еще вечером 3 марта после 21:00 по Минску и продолжили падать 4 марта. Поводом для негативной динамики стала новость о том, что страны ОПЕК+ в апреле планируют нарастить добычу нефти на 138 тысяч баррелей в сутки. Трейдеры ожидали, что альянс, напротив, вновь продлит действующие меры по сокращению добычи.
Bloomberg отмечает, что решение об увеличении добычи ОПЕК+ приняла на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа с целью снижения цен на нефть.
Еще одним фактор падения нефтяных котировок стали пошлины администрации Трампа в размере 25% на импорт из Канады и Мексики, которые вступили в силу 4 марта. Также речь идет о 10% пошлинах на канадские энергоносители и на импорт китайских товаров в 20%, сообщает Reuters. Китай в ответ ввел пошлины на сельскохозяйственные товары из США. Аналитики ожидают, что пошлины окажут давление на экономическую активность и спрос на топливо, что приведет к снижению цен на нефть.