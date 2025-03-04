Украинские пилоты атаковали командный пункт войск РФ в Донецкой области
- 4.03.2025, 20:14
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В результате успешной атаки была нарушена система управления войск РФ.
Украинские Воздушные силы 3 марта поразили пункт управления 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вооруженных сил России во временно оккупированном поселке Калинина (в 2016 году он был переименован на Манжиков Кут) Донецкой области, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
В результате успешной атаки была нарушена система управления войск РФ. Это существенно усложнило координацию действий подразделений этой дивизии.