Украинские пилоты атаковали командный пункт войск РФ в Донецкой области 4.03.2025, 20:14

1,322

В результате успешной атаки была нарушена система управления войск РФ.

Украинские Воздушные силы 3 марта поразили пункт управления 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вооруженных сил России во временно оккупированном поселке Калинина (в 2016 году он был переименован на Манжиков Кут) Донецкой области, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

В результате успешной атаки была нарушена система управления войск РФ. Это существенно усложнило координацию действий подразделений этой дивизии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com