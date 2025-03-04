Воздушные силы ВСУ ударили по военному объекту РФ в Курской области 1 4.03.2025, 21:32

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В результате украинской атаки уничтожены блиндажи, огневые позиции и до 30 военнослужащих РФ.

Воздушные силы ВСУ ударили по военному объекту 28-го стрелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ в районе населенного пункта Троицкое Курской области. Об этом 4 марта в Telegram сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В результате украинской атаки уничтожены вражеские блиндажи, огневые позиции и до 30 военнослужащих, участвовавших в боевых действиях против Украины, уточнили в Генштабе.

Эту локацию россияне использовали для планирования и проведения атак, в частности запуска FPV-дронов по украинским позициям, пояснили украинские военные. Отмечается, что удар по оккупантам нанесли 3 марта.

«Силы обороны Украины готовы продолжать операции по уничтожению военных объектов РФ, пока она не прекратит вооруженную агрессию против украинского народа», – говорится в сообщении.

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