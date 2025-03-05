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Российские ракетчики летали в Иран близко к датам иранских атак на Израиль

  • 5.03.2025, 1:46
Российские ракетчики летали в Иран близко к датам иранских атак на Израиль

Установлены их имена и фамилии.

Несколько высокопоставленных российских специалистов по ракетным технологиям посетили Иран в 2024 году, выяснило информагентство Reuters.

По данным о групповых бронированиях билетов, семеро экспертов-ракетчиков летали из Москвы в Тегеран двумя рейсами. Один из них был спустя 10 дней после первой иранской ракетной атаки на Израиля – 24 апреля. Второй – за две недели до второй атаки – 17 сентября 2024 года.

Паспорта шести из семи специалистов имели префикс «20». Он указывает на использование служебных документов, выдаваемых госслужащим и военным для официальных поездок за границу. Это подтверждается данными на сайте МИД РФ.

Reuters не удалось выяснить точную цель визитов российских специалистов в Иран. Однако высокопоставленный чиновник Минобороны Ирана, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что российские эксперты многократно посещали ракетные производства в Иране, включая два подземных объекта. Некоторые визиты пришлись на сентябрь. 1 октября Иран выпустил по Израилю около 200 баллистических ракет.

Западный чиновник в области обороны, следящий за сотрудничеством России и Ирана, сообщил, что в прошлом группа российских специалистов посещала ракетную базу, расположенную в 15 км западнее порта Амбирабад на побережье Каспийского моря. Однако Reuters не удалось подтвердить, что речь идет о тех же россиянах, которые прибыли указанными рейсами.

Зато агентство установило имена, фамилии и звания российских ракетчиков, летавших в Иран. У всех семерых есть военное прошлое. Двое имеют звание полковников, еще двое – подполковников.

В апреле 2024 года в Иран летали пять российских специалистов:

Денис Калько (48 лет) – работал в Академии противовоздушной обороны минобороны России

Вадим Малов (46 лет) – служил в воинской части, обучающей расчёты зенитно-ракетных комплексов.

Андрей Гусев (45 лет) – подполковник, заместитель декана факультета ракетного и артиллерийского вооружения в Пензенском артиллерийском институте

Александр Антонов (43 года) – работал в главном ракетно-артиллерийском управлении минобороны

Марат Хусаинов (54 года) – полковник, работал на ракетном полигоне Капустин Яр, где испытываются зенитные, баллистические и ядерные ракеты

На втором рейсе, в сентябре 2024 года летели двое россиян:

Сергей Юрченко (46 лет) – работал в ракетно-артиллерийском управлении минобороны РФ

Олег Федосов (46 лет) – числился в дирекции перспективных межведомственных исследований и специальных проектов минобороны РФ

Журналисты Reuters дозвонились всем семерым специалистам. Пятеро отрицали, что были в Иране или связаны с военной сферой. Один отказался комментировать. Еще один просто повесил трубку.

Информацию о бронировании рейсов предоставила группа хактивистов Hooshyaran-e Vatan, выступающая против иранского режима. Reuters проверило ее, сверив с пассажирским манифестом сентябрьского рейса, полученным из российских государственных баз данных.

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