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Apple представила iPad Air с искусственным интеллектом

  • 5.03.2025, 3:06
Apple представила iPad Air с искусственным интеллектом

Гаджет получил более мощную аппаратную начинку.

Apple вслед за смартфоном iPhone 16e представила планшеты iPad Air седьмого поколения. Гаджеты получили более мощную аппаратную начинку с поддержкой функций искусственного интеллекта, которые компания из Купертино продолжает интегрировать в свои устройства.

Благодаря чипу M3 производительность увеличилась «почти вдвое» по сравнению с iPad Air на процессоре M1, а также до 3,5 раза по сравнению с моделью на чипе A14 Bionic. «Пользователи почувствуют прирост скорости во всем: от создания контента до запуска требовательных игр с насыщенной графикой», — отмечают в Apple.

Чип M3 обеспечил доступ к функциям искусственного интеллекта Apple Intelligence, среди которых есть инструменты для глубокого редактирования отснятого материала, создания уникальных изображений и эмодзи, а также для работы с текстами и переводами в режиме реального времени.

Кроме того, предусмотрена совместимость с модернизированной клавиатурой Magic Keyboard с дополнительным рядом клавиш, отвечающих в том числе за регулировки яркости дисплея и громкости.

Новый iPad Air будет доступен с дисплеями диагональю 11 и 13 дюймов, а также с 128 Гб, 255 Гб и 512 гб встроенной памяти. Цены на планшет с 11-дюймовым экраном стартуют с отметки $599, а гаджет с дисплеем 13 дюймов обойдется минимум в $799.

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