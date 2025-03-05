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Германия решила помешать США запустить «Северный поток-2» в рамках сделки с Россией

  • 5.03.2025, 11:13
  • 1,382
Германия решила помешать США запустить «Северный поток-2» в рамках сделки с Россией

Берлин ищет эффективные рычаги.

Власти Германии рассматривают меры, которые помешают запуску газопровода «Северный поток-2» на фоне тайных переговоров США и России о судьбе проекта, сообщили Bild источники в немецком правительстве.

По их словам, слухи о сделке по поставкам в Европу российского топлива через газопровод ходят уже давно. При этом в Берлине считают «реальным сценарием», что Вашингтон сможет заключить соответствующее соглашение с Москвой. Именно поэтому в правительстве Германии ищут рычаги, с помощью которых можно будет заблокировать «Северный поток-2», отметили собеседники Bild.

До этого источники Financial Times (FT) сообщили, что бывший исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг пытается перезапустить газопровод при помощи американских инвесторов. В частности, Варниг, которого издание называет «близким союзником Владимира Путина», ищет контакта с командой президента США Дональда Трампа, чтобы предложить включить «Северный поток-2» в будущую мирную сделку по Украине. При этом источники FT среди чиновников в Вашингтоне отметили, что члены администрации Трампа знают об этом предложении и видят его частью перезагрузки отношений с Москвой.

В свою очередь Bild писал, что США и Россия в течение нескольких недель ведут переговоры о запуске газопровода. По данным издания, американская сторона хочет выступить посредником в поставках российского газа в Германию через «Северный поток-2», но только на уровне частных компаний. В то же время один из потенциальных участников переговоров — спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл опроверг обсуждение этого вопроса с представителями России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что не располагает информацией по этому поводу.

В конце прошлого года американский инвестор Стивен Линч заявлял о готовности выкупить «Северный поток-2», если он будет выставлен на торги. Он подчеркивал, что контроль над газопроводом отвечает интересам правительства США. Инвестор гарантировал, что в случае приобретения актива он проведет его «дерусификацию».

После подрыва «Северных потоков» в сентябре 2022 года уцелела только одна нитка Nord Stream 2. При этом газопровод не был введен в эксплуатацию, поскольку Германия остановила процесс его сертификации из-за начала полномасштабной войны России против Украины.

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