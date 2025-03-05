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Ситуация для Украины улучшается: ВСУ отбросили войска РФ под Купянском

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  • 5.03.2025, 15:31
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Ситуация для Украины улучшается: ВСУ отбросили войска РФ под Купянском

На одном участке оккупанты отступили, а на двух других оккупанты потерпели поражение.

На Купянском направлении украинские силы оттеснили ВС РФ на север от села Западное. Об этом 5 марта сообщили в DeepState.

«Несмотря на продолжение давления на образованных россиянами плацдармах, Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию в данном районе», — отметили аналитики.

Российские оккупанты не оставляют надежд захватить село Фиголевка, до окраин которого уже добрались. Также враг безостановочно давит на поселок Двуречная.

Кроме того, ВС РФ пытаются добиться успеха на участках сел Кондрашовка и Голубовка. Однако поиск возможности для продвижения оборачивается для России лишь неудачами.

«В последнее время ситуация на участке улучшается, в частности, благодаря изменениям в организационной структуре. Надеемся, эта стабилизация будет иметь положительную динамику в будущем», — добавили в DeepState.

Что говорит Генштаб ВСУ

В утреннем отчете Генерального штаба ВСУ говорится, что в течение суток на Купянском направлении зафиксировали три вражеские атаки.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Песчаного и Богуславки», — уточнило командование.

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