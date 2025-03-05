«До сих пор в шоке» 2 5.03.2025, 16:09

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Белоруска два месяца проработала на заводе в Польше, а спустя четыре года получила письмо из налоговой.

Четыре года назад Виктория приехала в Польшу и устроилась через крупное агентство работать на завод. Поначалу казалось, что всё было по закону — и договор, и разрешение на работу, и зарплата. Однако спустя несколько лет Виктория получила письмо из польской налоговой — оказалось, агентство не платило налоги за работников. О своих проблемах белоруска рассказала в Instagram, пишет Most.

— Работала на заводе, как и многие другие иностранцы, и была уверена, что всё оформлено официально, — рассказывает Виктория.

На заводе белоруска проработала всего два месяца. И не думала, что это место напомнит о себе спустя четыре года.

— Сейчас всем, кто когда-либо работал через это агентство, начали приходить письма от польской налоговой. Даже тем, кто отработал всего несколько дней! В этих письмах требуют заполнить анкету: указать сроки работы, размер зарплаты и предоставить документы: трудовой договор и банковские выписки с выплатами.

Выяснилось, что у налоговых органов появились претензии к бывшему работодателю, который не уплачивал налоги за сотрудников.

Виктория рассказывает, что среди её знакомых и подписчиков есть немало людей, которые пострадали от работодателей, которые не платили налоги за своих работников. Некоторые из них сейчас сталкиваются с отказами в получении карты резидента. Белоруска также переживает, не повлияет ли этот инцидент на её легализацию в Польше.

— Я до сих пор в шоке. Я никогда бы не подумала, что работодатель мог так поступить, ведь всё выглядело законно. Теперь остаётся только надеяться, что это не повлияет на моё будущее в Польше, — говорит Виктория. — Эта история — напоминание всем, кто работает за границей: всегда проверяйте, исправно ли ваш работодатель выполняет налоговые обязательства, потому что даже спустя годы это может создать вам серьёзные проблемы.

Как можно проверить, уплачены ли за вас налоги

Независимо от срока работы в компании, работодатели в Польше обязаны предоставить своим работникам (в том числе уволившимся) декларацию по форме PIT-11 за истекший календарный год. Это обязательство действует независимо от формы трудоустройства (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło). Такая декларация подаётся работодателем и в налоговые органы. Она доступна в системе podatki.gov.pl. Пройти верификацию можно, например, через интернет-банкинг. В документе можно увидеть размер официально выплаченного вознаграждения, уплаченных налогов и социальные отчисления.

Почему белoруска не проверила уплату налогов

Виктория говорит, что четыре года назад ещё не было столько доступной информации для иностранцев про нюансы работы в Польше. И о том, что можно проверить, уплачивает ли работодатель налоги за сотрудника, девушка не знала.

— Поэтому мы спустя год не забили тревогу, что нам за завод не выслали декларацию в начале [следующего] года, — объясняет белoруска.

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