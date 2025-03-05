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Силы обороны Украины показали существенные успехи на Покровском направлении

  • 5.03.2025, 16:13
  • 1,154
Силы обороны Украины показали существенные успехи на Покровском направлении

Украинский военный отметил ряд положительных моментов.

Украинский военный Александр Карпюк (Serg Marco) рассказал об успехах Вооруженных сил Украины на Покровском направлении и назвал главным достижением то, что Покровск выстоял.

Как сообщает («Апостроф» ), об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его убеждению, большой успех – обескровливание российских подразделений за зиму. И, несмотря на очень сложную зиму для ВСУ, с дефицитом дронов, со сорванной мобилизацией, с демотивированными новыми бригадами, с большим количеством вражеского ИПСО и постоянной умирающей ямой в фейсбуке, Покровск выстоял.

«По мнению Питуна, мы должны были упасть как минимум на территории всей Донецкой области. Но Покровск до сих пор стоит», - отметил военный.

Среди других положительных моментов – перенаправление подразделений СБС, усиливших сложные направления и опыт новых бригад.

«Это еще не контрнаступление, но мы с глухой обороны переходим к активной обороне, линия уже не сыпется так быстро, а это означает, что появилось время на то, чтобы строить фортификации», - считает Карлюк.

По его словам, уже есть первые признаки того, что вскоре подразделения РФ будут вынуждены перейти в оборону как в 2023 году летом. Тогда у Силы обороны Украины будет время, чтобы построить линию обороны согласно ошибкам прошлых периодов.

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