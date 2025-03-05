Силы обороны Украины показали существенные успехи на Покровском направлении
- 5.03.2025, 16:13
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Украинский военный отметил ряд положительных моментов.
Украинский военный Александр Карпюк (Serg Marco) рассказал об успехах Вооруженных сил Украины на Покровском направлении и назвал главным достижением то, что Покровск выстоял.
Как сообщает («Апостроф» ), об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его убеждению, большой успех – обескровливание российских подразделений за зиму. И, несмотря на очень сложную зиму для ВСУ, с дефицитом дронов, со сорванной мобилизацией, с демотивированными новыми бригадами, с большим количеством вражеского ИПСО и постоянной умирающей ямой в фейсбуке, Покровск выстоял.
«По мнению Питуна, мы должны были упасть как минимум на территории всей Донецкой области. Но Покровск до сих пор стоит», - отметил военный.
Среди других положительных моментов – перенаправление подразделений СБС, усиливших сложные направления и опыт новых бригад.
«Это еще не контрнаступление, но мы с глухой обороны переходим к активной обороне, линия уже не сыпется так быстро, а это означает, что появилось время на то, чтобы строить фортификации», - считает Карлюк.
По его словам, уже есть первые признаки того, что вскоре подразделения РФ будут вынуждены перейти в оборону как в 2023 году летом. Тогда у Силы обороны Украины будет время, чтобы построить линию обороны согласно ошибкам прошлых периодов.