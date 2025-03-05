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Полностью автономный Maserati MC20 Coupe установил рекорд

  • 5.03.2025, 17:19
Полностью автономный Maserati MC20 Coupe установил рекорд

Автомобиль достиг небывалой скорости.

Во время автомобильного мероприятия Indy Autonomous Challenge в Космическом центре Кеннеди на прошлой неделе спорткар Maserati MC20 с программным обеспечением для самоуправляемого вождения, разработанным Политехническим университетом Милана, крупнейшим научно-техническим университетом Италии, отметился мощным рекордом, пишет NV.

Maserati MC20 без водителя пролетел по 4,5-километровой трассе, развив рекордную скорость 318 км/ч. Достижение достойно внимания, и не только потому, что автономный гоночный автомобиль ехал быстрее, чем любое другое самоуправляемое транспортное средство до него.

«Эти мировые рекорды скорости — гораздо больше, чем просто демонстрация технологий будущего; мы выводим программное обеспечение для водителей с искусственным интеллектом и робототехнику на абсолютный предел», — говорит Пол Митчелл, генеральный директор Indy Autonomous Challenge.

Напомним, Maserati MC20 Coupe — это не только стильный, но и очень дорогой спорткар. Розничная цена составляет не менее 239 000 долларов. Автомобиль оснащен 3,0-литровым V-образным двигателем V-6 с двойным турбонаддувом, который Maserati называет Nettuno. Двигатель выдает мощность на уровне 621 лошадиной силы.

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