Глава Пентагона: США готовы к войне с Китаем
- 5.03.2025, 17:35
Пит Хегсет заявил, что Вашингтон укрепляет свою армию.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Штаты «готовы» к войне с Китаем, после угроз со стороны Пекина относительно ответных санкций.
Об этом сообщает New York Post.
По его словам, Вашингтон готов к возможным угрозам и продолжает укреплять свою армию. По его словам, те, кто хочет мира, должны быть готовы к войне.
Он подчеркнул, что США восстанавливают свою военную мощь и сдерживание, ведь мир становится все более опасным, а некоторые страны активно наращивают оборонные бюджеты и технологические возможности.
«Они стремятся вытеснить Соединенные Штаты», — отметил Хегсет, подчеркнув, что сила является ключевым фактором в предотвращении возможных конфликтов.