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Глава Пентагона: США готовы к войне с Китаем

  • 5.03.2025, 17:35
Глава Пентагона: США готовы к войне с Китаем

Пит Хегсет заявил, что Вашингтон укрепляет свою армию.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Штаты «готовы» к войне с Китаем, после угроз со стороны Пекина относительно ответных санкций.

Об этом сообщает New York Post.

По его словам, Вашингтон готов к возможным угрозам и продолжает укреплять свою армию. По его словам, те, кто хочет мира, должны быть готовы к войне.

Он подчеркнул, что США восстанавливают свою военную мощь и сдерживание, ведь мир становится все более опасным, а некоторые страны активно наращивают оборонные бюджеты и технологические возможности.

«Они стремятся вытеснить Соединенные Штаты», — отметил Хегсет, подчеркнув, что сила является ключевым фактором в предотвращении возможных конфликтов.

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