Иностранным самолетам в России осталось летать один год 5.03.2025, 18:12

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Далее начнутся проблемы.

Отрезанные западными санкциями от поставок оригинальных запчастей к самолетам российские авиакомпании уже в ближайшее время могут столкнуться с необходимостью поставить «на прикол» десятки лайнеров, включая как Boeing и Airbus, так и произведенные в России «суперджеты».

Флот российских перевозчиков, который насчитывает около 700 западных самолетов и около 150 SSJ-100, приближается к критической точке, рассказали «Радио Свобода» инсайдеры отрасли.

Каждый самолет должен проходить регулярные проверки: так называемый C Check каждые 1,5-2 года и более глубокий D Check — один раз в 6-12 лет. Однако эти процедуры невозможны без прямого участия производителей, которые больше не сотрудничают с российскими компаниям.

«2025 год легально станет последним годом полетов для большинства» самолетов в парке российских компаний, говорит эксперт по авиабезопасности, пожелавший остаться анонимным из-за чувствительности темы. По его словам, проблема отсутствия запчастей коснется даже «суперджетов», в которых все критические компоненты — двигатели, авионика, электрооборудование, шасси и топливные системы — западного производства.

«И иностранные самолеты, и „суперджеты“ в конечном итоге придется „приземлить“ из-за отсутствия компонентов. „Суперджеты“ просто протянут примерно на один год дольше», — предупреждает авиаэксперт.

Санкции и дефицит запчастей, завозить которые приходится через третьи страны, контрабандой и без контроля качества, уже привели к всплеску авиаинцидентов. Только в 2025 году не менее 10 самолетов российских компаний совершали вынужденные посадки из-за поломок в воздухе. За период с 1 декабря по 20 января у 11 самолетов отказывали двигатели, среди них — 8 Boeing и Airbus и 3 «суперджета».

За 11 месяцев прошлого года «Новая газета.Европа» зафиксировала 208 авиаинцидентов — на четверть больше, чем в 2023-м. При этом практически каждый второй — 90 случаев — был связан с отказом двигателей или поломками шасси.

Череда поломок неизбежно будет продолжаться, а число случаев — расти, считает Ли Уокер, эксперт Berkeley Risk and Security Lab. Она не исключает, что масштабы проблемы «больше, чем сообщается». Западные самолеты обеспечивают две трети флота российской гражданской авиации и 90% перевозок пассажиров.

Вскоре после начала войны и введения санкций российские власти анонсировали амбициозную программу возрождения отечественного авиапрома: планировалось, что выпуск гражданских самолетов в стране буквально за несколько лет выйдет на уровни Советского союза, а всего к 2030 году компании получат больше тысячи отечественных машин.

Согласно плану, еще в 2023 году российские перевозчики должны были получить два импортозамещенных Sukhoi Superjet и три лайнера Ту-214, а в 2024-м — 20 машин первого типа, семь — второго, а вдобавок 6 региональных лайнеров MC-21 и два турбовинтовых Ил-114-300. К 2026 году объемы выпуска гражданских лайнеров в стране должны были достичь 120 единиц в год, а 2028-му — превысить 200 в год. В реальности за три года войны со стапелей авиазаводов сошло всего пять самолетов — три Ту-214 и два Ил-96-300, писал «Коммерсант».

В начале 2025 года правительство приняло решение сократить в 1,5 раза план по выпуску самолетов.

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