Два российских «Шахеда» взорвались возле белорусских городов 2 5.03.2025, 18:40

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Оба — 27 февраля.

В течение недели с 24 февраля по 2 марта как минимум 6 российских БпЛА пересекли или приближались к украинско-белорусской границе. Все эти случаи зафиксированы в Гомельской области — по данным украинского канала «Рында Мониторит».

По информации «Флагштока», как минимум дважды произошли взрывы около крупных городов, связанные с падением дронов. Оба — 27 февраля.

В первом случае беспилотник упал в Зябровке Гомельского района — разрушил хозпостройку и вызвал пожар.

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