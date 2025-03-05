Два российских «Шахеда» взорвались возле белорусских городов

Два российских «Шахеда» взорвались возле белорусских городов2
- 5.03.2025, 18:40
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Оба — 27 февраля.
В течение недели с 24 февраля по 2 марта как минимум 6 российских БпЛА пересекли или приближались к украинско-белорусской границе. Все эти случаи зафиксированы в Гомельской области — по данным украинского канала «Рында Мониторит».
По информации «Флагштока», как минимум дважды произошли взрывы около крупных городов, связанные с падением дронов. Оба — 27 февраля.
В первом случае беспилотник упал в Зябровке Гомельского района — разрушил хозпостройку и вызвал пожар.