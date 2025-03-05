Речь Трампа в Конгрессе побила рекорд президента Клинтона 5.03.2025, 19:15

Выступление президента США длилось 1 час 39 минут.

Речь американского президента Дональда Трампа в Конгрессе 4 марта, длившаяся примерно 1 час 39 минут, побила рекорд, установленный экс-лидером США Биллом Клинтоном в 2000 году, чье выступление заняло 1 час 29 минут.

Значительную часть выступления Трамп посвятил своим достижениям за первые шесть недель в Белом доме. Американский президент рассказал, что подписал свыше 100 исполнительных указов и еще 400 других документов, что стало «рекордом по восстановлению здравого смысла, безопасности, оптимизма и богатства» в США. Трамп также похвалил присутствовавшего на выступлении Илона Маска и его Департамент государственной эффективности (DOGE), который проводит масштабные сокращения госаппарата и аудит правительственных контрактов.

Американский президент сообщил, что незадолго до своего выступления в Конгрессе получил письмо от украинского коллеги Владимира Зеленского, изъявившего готовность приступить к мирным переговорам в самое ближайшее время.

С трибуны Конгресса Трамп обратился к народу Гренландии. «Мы решительно поддерживаем ваше право самостоятельно определять свое будущее», — заявил он. Американский президент рассказал, что его администрация активно работает над «получением Гренландии», и выразил уверенность, что у него получится добиться желаемого — «так или иначе».

Как и в своей инаугурационной речи, американский президент вновь пообещал вернуть Панамский канал. Трамп также объявил, что 2 апреля США введут ответные тарифы в отношении стран, взимающих повышенные пошлины на американскую продукцию. Трамп пообещал, что новые тарифы принесут госбюджету США триллионы долларов и помогут создать новые рабочие места.

Особое внимание Трамп уделил успехам своей иммиграционной политики. Одним из первых указов республиканец ввел чрезвычайное положение на границе с Мексикой и начал, по собственному выражению, «великое освобождение Америки» от нелегальной миграции.

Трамп рассказал, что его администрация будет бороться с инфляцией при помощи снижения цен на энергоносители. Американский президент также сообщил, что его администрация работает над строительством «гигантского» газопровода на Аляске и что Япония, Южная Корея и другие страны планируют инвестировать в проект «триллионы долларов каждая».

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