Трамп созвонился с Трюдо после введения пошлин 2 5.03.2025, 21:49

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Джастин Трюдо (слева) и Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

В офисе канадского премьера назвали беседу «конструктивной».

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели 50-минутный телефонный разговор на следующий день после введения импортных пошлин стран. В офисе канадского премьера назвали беседу «конструктивной». Перед переговорами, сообщал телеканал со ссылкой на источники, стороны согласовывали детали «торгового компромисса».

Американский президент заявил, что переговоры прошли «в некоторой степени дружелюбно». «Я сказал ему, что многие люди умерли от фентанила, который попал через границы Канады и Мексики, и ничто не убедило меня в том, что это прекратилось. Он сказал, что стало лучше, но я сказал: «Этого недостаточно», - написал Дональд Трамп в Truth Social.

4 марта вступили в силу пошлины в размере 25% на импорт в США канадских товаров. В ответ Оттава объявила об аналогичных тарифах на американские товары. Тогда Дональд Трамп пообещал удвоить пошлины на продукцию из Канады, а Джастин Трюдо обвинил американского президента в начале торговой войны.

Позднее министр торговли США Говард Латник допустил договоренность с Канадой по вопросу пошлин. В частности, возможно смягчение этой меры (например, на продукцию автопрома). По данным CNN, среди прочего Канаде необходимо усилить безопасность границ. Дональд Трамп объяснял введение пошлин в том числе борьбой с поставками фентанила.

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