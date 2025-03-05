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Белорусские католики отмечают Пепельную среду

  • 5.03.2025, 22:25
Белорусские католики отмечают Пепельную среду

Фоторепортаж.

Выражение «посыпать голову пеплом» слышали многие, однако далеко не каждый знает, что и сегодня есть такая традиция. Каждый год в начале 40-дневного Великого поста католики отмечают Пепельную среду — день, когда священники во время службы сыплют на головы прихожан щепотки пепла. Журналисты Onlíner побывали на службе в Архикафедральном соборе имени Пресвятой Девы Марии и подготовили фоторепортаж.

Фразеологизм «посыпать голову пеплом» означает «предаваться скорби, утрате» и упоминается в Библии. В Иудее, Египте и некоторых других странах подобный акт в древности символизировал чье-то горе и напоминал, что все мы не вечны. Со временем эту символику переняли в католицизме: в 1091-м этот обряд официально принял Папа Римский Урбан II.

В Пепельную среду (или Попелец) священники в знак смирения посыпают прихожанам головы пеплом, который собирают из остатков спаленных вербных веточек, либо рисуют на лбу маленькие крестики и произносят: «Прах ты и в прах возвратишься» или «Кайтесь и верьте в Евангелие». Считается, что таким образом верующие выражают покаяние.

На время Великого поста верующие должны ограничить себя в забавах, воздерживаться от мяса по пятницам, сконцентрироваться на молитвенных размышлениях, чтении духовной литературы и сделать великопостное постановление — отказаться на время поста от занятия, которое препятствует вашему духовному развитию.

У католиков пост закончится 19 апреля, и 20 числа вместе с православными они отметят Пасху. В последний раз представители двух конфессий отмечали этот праздник в один день в апреле 2017-го.

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